Sylvie Tellier : Corps de rêve à la mer, son mari Laurent s'éclate avec les enfants

"Déjà la fin des vacances. Il est temps de ranger maillots, tongs et de regarder vers la rentrée. Il y aura eu beaucoup de câlins, de plongeons, de gâteaux, de balades, d'apéros à rallonge et de pêche à la crevette. Mais aussi des pleurs, des caprices et des apprentissages de la vie car c'est ça aussi les vacances. Décidément j'aime cette période où les journées en famille et entre amis s'égrènent tranquillement. Merci la vie et merci l'amour", écrit l'heureuse maman et épouse en légende.

Partager d'intimes photos de famille n'était pas dans les habitudes de Sylvie Tellier jusqu'à récemment. En effet, la jolie blonde aux yeux bleus a longtemps préféré garder sa vie privée secrète. Mais elle lâche du leste désormais... C'est ainsi qu'elle a publié plusieurs images de son mariage avec Laurent, célébré à Porquerolles en juillet 2017, mais aussi de ses vacances.