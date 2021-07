Sylvie Tellier et Laurent : Photos inédites de leur mariage pour célébrer les noces de cire

La jolie maman d'Oscar (11 ans), né de ses amours avec Camille Le Maux, Margaux (7 ans) et Roméo (3 ans), dont le père est le fameux Laurent, a donc rendu hommage à son beau mariage.

Sur Instagram, elle a publié une photo d'elle en robe de mariée. Elle marche sur la plage à côté de son mari Laurent dont, fait extrêmement rare, on voit le visage. "Noces de cire... le 14 juillet symbole beaucoup de bonheur pour nous. Merci pour tous vos messages", écrit en commentaire. Sur une autre, on voit le couple de dos, face au soleil couchant et leur petite Margaux courir vers eux.

Pour ce grand jour, Sylvie Tellier était vêtue d'une jolie robe blanche, en dentelle de Calais et mousseline de soie blanche, sans manches, signée Nicolas Fafiotte. Une robe de mariée qui a fini dans l'eau à 5h du matin comme l'avait raconté Gala à l'époque. La soirée a, comme on peut donc le deviner, été mémorable et Sylvie Tellier était bien entourée. Marine Lorphelin (Miss France 2013), Iris Mittenaere (Miss France 2016 élue Miss Univers 2016), Chloé Mortaud (Miss France 2009), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et Nathalie Marquay (Miss France 1987)... elles étaient toutes là.

Jeudi 15 juillet 2021, Sylvie Tellier a ensuite fait un autre beau cadeau à ses abonnés : elle a dévoilé une photo de famille avec ses trois enfants (leur visage est camouflé avec des coeurs) et son mari qui lui est à visage découvert ! Ils étaient réunis pour l'anniversaire de Roméo.