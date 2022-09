Sylvie Tellier en famille face à Capucine Anav enceinte et moulée dans une tenue de luxe

Ce jeudi 8 septembre, la plateforme Disney+ a mis à disposition son dernier live-action pour ses abonnés. Il s'agit de la relecture de Pinocchio, le célèbre pantin de bois qui a fait ses débuts au cinéma en 1940. Tourné en prises de vues réelles, ce Pinocchio 2.0 s'est pour l'occasion offert un casting cinq étoiles avec notamment la présence de Tom Hanks dans le rôle du bon vieux Geppetto, le menuisier et papa de celui qui rêve d'être un vrai petit garçon.

L'avant-première du film a eu lieu la veille de sa sortie, mercredi 7 septembre, au Grand Rex de Paris. Plusieurs personnalités ont eu la chance d'y être conviées. Les photographes ont immortalisé les venues d'une partie du casting d'Ici tout commence, à savoir Rebecca Benhamour (qui a récemment annoncé son départ du show), Terrence Telle et Tom Darmon, petit-fils de Gérard Darmon.

En outre, l'avant-première est apparue comme un rendez-vous familial à ne pas manquer pour Valérie Damidot, qui a fait le déplacement accompagnée de sa fille Roxanne, ainsi que pour Gil Alma et ses deux enfants Sacha et Charlie (13 et 10 ans, nés de son histoire d'amour avec sa femme Aminata dont il s'est séparé en 2021). Sylvie Tellier a elle aussi embarqué ses enfants dans la salle obscure, Margaux (8 ans) et Roméo (4 ans), avec la complicité de son mari Laurent. Tous les quatre ont volontiers enchaîné les poses, tous dans des looks décontractés. Le frère et la soeur avaient par ailleurs des masques au style vénitien sur le visage. L'aîné Oscar (né de son premier mariage avec Camille Le Maux) manquait malheureusement à l'appel pour compléter ce joli tableau.

Pour Capucine Anav, il faudra encore faire preuve de patience avant les sorties en famille et pour cause, elle n'est pour le moment qu'enceinte. Son premier enfant devrait pointer le bout de son nez dans quelques mois et pour l'heure, elle exhibe avec plaisir son baby bump grandissant à vue d'oeil. Pour le red carpet, la jeune femme a ainsi dégainé une combinaison moulante signée de la marque de luxe Fendi histoire de mettre en avant ses nouvelles formes.

Étaient également de la partie : Maxime Gueny, les danseurs Samuel Texier, Christian Millette et Maxime Dereymez, Michaël Gregorio, Charlotte Hervieux, Jean-Baptiste Marteau, Chloé Nabédian, Alex Jaffray, Estelle Denis, Héloïse Martin, Juliette Tresanini, son compagnon Paul Lapierre et leur fils Oscar, Théo Cosset, Aurélie Konaté et Adrien Gabeulet.