Gérard Darmon : Pas franchement enthousiaste pour Tom, son petit-fils qui joue dans Ici tout commence...

Dans la famille Darmon, on demande souvent Gérard. Il faut dire que c'est celui que l'on a plus vu sur les écrans ou sur les planches. Mais récemment, un petit nouveau a fait son entrée. Il s'appelle Tom et n'est autre que le petit-fils de l'acteur. S'il a fait quelques apparitions à la télévision et au cinéma, dans Bis de Dominique Farrugia et Clem notamment, Tom Darmon a vu sa cote de popularité grimper en flèche en septembre 2021. Un an après le lancement du spin-off de Demain nous appartient, Ici tout commence, sur TF1, le petit-fils de Gérard Darmon a décroché le rôle de Tom Azem dans le programme. Un challenge impressionnant dont il pouvait être fier mais qu'il avait dans un premier temps caché à son grand-père. S'il pensait qu'il aurait les félicitations ou un échange à ce sujet avec lui, Tom Darmon a dû être légèrement déçu.

Interrogé par Télé Mag ce mercredi 16 mars, Gérard Darmon a indiqué qu'il n'avait même pas pris la peine de regarder Ici tout commence depuis que son petit-fils a officiellement intégré le casting : "Je ne l'ai pas vu, a-t-il indiqué. J'espère qu'il va se débrouiller seul avec des moments faciles et d'autres très compliqués, jusqu'à trouver le rôle qui le révèlera. S'il est passionné, il ira au bout".

Quant à l'avenir de Tom Darmon, Gérard Darmon ne semble pas plus investi que cela. A priori, l'acteur n'a pas le piston facile et préfère que son garçon se débrouille par ses propres moyens pour mériter pleinement le succès qui lui arrive : "Je le laisse faire ses choix et si, un jour, il a besoin d'un conseil, il m'appellera". Le grand-père et le petit-fils s'étaient pourtant déjà donné la réplique sur le tournage de Bis en 2015. La seule fois que leur carrière se sont croisées. Peut-être que Léna, 4 ans, dernier enfant de Gérard Darmon qu'il a eu avec son épouse Christine, aura elle aussi l'opportunité de jouer avec Tom face caméra. Là, il n'y aura plus de doute : le cinéma sera bel et bien un Family Business.