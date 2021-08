Gérard Darmon : Son petit-fils Tom affolé à l'idée de jouer avec lui, il explique

La rentrée a sonné pour Ici tout commence. La production de la fiction de TF1 a d'ores et déjà mis en place quelques nouveautés, à commencer par l'arrivée d'un nouveau comédien. Depuis le 23 août dernier, un certain Tom Darmon apparaît au casting, dans le rôle d'un influenceur culinaire à l'institut Auguste Armand. Il s'agit en fait du petit-fils de Gérard Darmon !

Le jeune homme d'une vingtaine d'années a donc décidé à son tour de jouer la comédie, comme son papi. "Il y a quelque chose d'assez mignon parce que je sais qu'il se retrouve en moi aussi. On a des airs et des choses identiques qui ressortent, il se voit peut-être 50 ans en arrière...", a estimé Tom Darmon lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Bien que petit-fils et grand-père partagent une passion commune, il n'est pas question pour la nouvelle recrue d'Ici tout commence de se donner un jour la réplique ! En effet, Tom Darmon redoute même le jour où cela pourrait arriver. "Je l'ai beaucoup vu jouer car je suis allé sur ses tournages mais de la à jouer avec lui ? Non, ça m'intimiderait beaucoup. J'aurais peur. Je ne me sens pas prêt et je ne sais pas si je me sentirais prêt un jour. C'est trop intime en fait. Jouer avec lui ça m'amuserait mais je perdrais mes moyens. Non, c'est une phobie totale !", a-t-il confié.

À noter que Tom et Gérard Darmon se sont tout de même déjà retrouvés sur un même plateau de tournage. C'était en 2015 dans le film Bis, pour lequel le fils de Virginie Darmon (fille de Gérard Darmon et Nicole Recoules) avait fait une apparition.

Tom Darmon n'est que l'un des premiers nouveaux comédiens d'Ici tout commence à débarquer dans les intrigues. En septembre, les téléspectateurs retrouveront également Emmanuel Moire, Victoria Abril ou encore Jennifer Lauret.