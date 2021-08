Victoria Abril de retour sur TF1 : elle débarque dans Demain nous appartient

Victoria Abril, le come-back. Trois ans après son départ de la série Clem, la comédienne espagnole de 62 ans a été rappelée par les équipes de TF1. La chaîne l'a en effet approchée pour rejoindre le casting de la saison 5 de Demain nous appartient. D'après les informations du Parisien, relayées mercredi 4 août 2021, elle devrait débuter le tournage en septembre prochain pour une arrivée à l'antenne à l'automne. Elle incarnera la mère du personnage de Raphaëlle Perraud, qui sera prochainement jouée par Jennifer Lauret.

Victoria Abril s'était faite discrète depuis que les producteurs de Clem ont décidé de se séparer de son personnage après huit ans de bon et loyaux services. Elle incarnait la mère de l'héroïne incarnée par Lucie Lucas. La fin d'une longue aventure qui a été très difficile à encaisser pour la comédienne. "J'ai un énorme baby-blues. Pour essayer de surmonter ma tristesse, je fais de la thérapie par le rire. Je ne peux pas en parler plus, sinon je vais me mettre à pleurer. J'ai été vraiment touchée par toutes les réactions, les nombreux messages suite à mon annonce. Depuis trois jours, mon téléphone n'arrête pas de sonner. C'est impressionnant. C'est touchant de constater que les gens m'aimaient tant", confiait-elle pour Télé Star en 2018.

Pour la rentrée, Demain nous appartient à en tout cas choisi de frapper fort avec le recrutement de plusieurs personnalités bien connues du grand public. Avant Victoria Abril, d'autres noms avaient déjà été confirmés comme celui du chanteur Emmanuel Moire, du comédien Xavier Deluc ou encore d'un ancien candidat de The Voice. Des nouveautés qui s'inscrivent dans l'envie de booster les audiences de la fiction. "Les audiences sont toujours bonnes mais on souffre clairement de la comparaison avec Ici tout commence. Eux ont un casting composé en majorité de jeunes acteurs, des intrigues beaucoup plus diverses et renouvelées... Et puis, il y a un effet nouveauté que nous n'avons plus, vu que nous en sommes déjà à quatre ans de présence à l'antenne. Donc c'est un bon signal que tout le monde s'agite pour relancer la machine", a reconnu un membre de la production auprès du Parisien.