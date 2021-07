Demain nous appartient : Un ex-candidat de The Voice rejoint le casting

Après Emmanuel Moire ou encore Jennifer Lauret, les équipes de Demain nous appartient ont recruté un ancien candidat de The Voice pour la rentrée prochaine. Il s'agit du chanteur rennais Mayeul, vu dans la saison 8 du télé-crochet de TF1 en 2019 et remarqué aux auditions à l'aveugle après avoir interprété une reprise en français du tube Believer du groupe Imagine Dragons. À l'époque, il avait intégré la team du coach Soprano et avait été éliminé lors du premier prime en direct où il avait fini par former un trio avec d'autres candidats.

Dans Demain nous appartient, Mayeul Durand, de son vrai nom, incarnera un rôle sur mesure puisqu'il se glissera dans la peau d'un nouveau professeur de musique au lycée Agnès Varda appelé Apollon.

En parallèle de sa carrière d'acteur naissante, Mayeul est toujours chanteur. Passionné de rap depuis toujours, il a d'ailleurs tout récemment sorti son tube FANÉ, désormais disponible sur toutes les plateformes. Un morceau qui rencontre du succès puisqu'en seulement quelques semaines, son clip a été vu plus de 50 000 fois sur YouTube. Il y a un an, il a également sorti son premier album en autoproduction, baptisé Roi et composé de six titres.

Dans la foulée de The Voice, Mayeul a en outre eu l'occasion de monter sur scène pendant un petit moment à l'occasion de concerts et shows-case en boîte de nuit. "La popularité monte très haut avec The Voice, quand l'émission est terminée c'est le dur retour à la réalité : on est seul pour continuer", avait-il analysé pour nos confrères de Ouest-France. Un retour à la réalité qui fut d'autant plus compliqué que la crise sanitaire s'est invitée dans notre quotidien. Mais Mayeul est désormais bel et bien de retour sous le feu des projecteurs et il n'est pas prêt de les quitter.