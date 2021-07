Ici tout commence : Le petit-fils d'un très célèbre comédien rejoint le casting à la rentrée

En même pas un an de diffusion, la série Ici tout commence, petite soeur de Demain nous appartient, s'est imposée comme un rendez-vous incontournable sur TF1. La fiction qui suit les histoires des élèves en cuisine à l'institut Auguste Armand a même séduit des comédiens de renoms tels que Frédéric Diefenthal, Elsa Lunghini ou encore Catherine Quiniou. Les équipes de production n'ont apparemment pas fini de nous surprendre et promettent déjà de nombreux rebondissements dès la rentrée prochaine avec l'arrivée de nouveaux personnages.

D'après les informations de Télé Loisirs, une nouvelle recrue risque notamment de faire parler de lui à cause de son nom de famille très célèbre. En effet, un certain Tom Darmon va rejoindre le casting, lui qui n'est autre que le petit-fils de Gérard Darmon. Âgé d'une vingtaine d'années, le charmant brun est pressenti pour incarner un nouvel élève de l'institut Auguste Armand.

Si le grand public d'Ici tout commence fera sa connaissance et découvrira ses talents d'acteur pour la première fois, Tom Darmon a déjà un joli CV. Le fils de Virginie Darmon (fille de Gérard Darmon et Nicole Recoules) s'est même déjà retrouvé sur le même plateau que son grand-père, lors du tournage de Bis en 2015, de Dominique Farrugia. Tom Darmon a également fait des apparitions dans le film Joseph (2016), dans la série Clem (2018) ou encore au théâtre dans les pièces Un coeur sauvage (2018) et Le procès Descartes (2019).

A noter que d'autres arrivées sont attendues à la rentrée, à savoir celles de Benjamin Douba Paris (Camping Paradis, Tropiques Criminels), Zoï Séverin, Kathy Packianathan (Le Grand bain, Dheepan) et Claire Romain (Un secret, Moi César 10 ans 1/2 1m39). Sans oublier Jean-Pierre Michaël (le compagnon de Cécile Bois) et Serge Hazanavicius (le frère de Michel Hazanavicius), qui joueront Pierre et François, deux frères à la tête d'un hôtel de charme dans le Sud.