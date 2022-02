Gérard Darmon papa à 69 ans : "C'est extraordinaire"

Gérard Darmon est le plus heureux des hommes. A 73 ans, la comédie et le théâtre lui courent toujours après. Mais quand il n'est pas sur les plateaux de tournage ou sur les planches, c'est dans les bras de sa femme Christine qu'il passe le plus clair de son temps. Et dans ceux de leur fille Léna, 4 ans. A l'âge de 69 ans, Gérard Darmon est devenu papa pour la quatrième fois. Une surprise pour le comédien qui était loin de penser à l'époque qu'une telle nouvelle lui tomberait à nouveau dessus. Et contrairement à ce qu'il pouvait penser au départ, ce nouveau bébé est une bouffée d'air frais. Gérard Darmon s'est confié dans les colonnes de Paris Match sur cette paternité tardive et il est loin de la regretter : "C'est extraordinaire, surprenant, révèle-t-il. Ça donne une énergie folle même si ce n'est pas celle que j'avais il y a quarante ans avec mes aînés. C'est un mélange entre l'envie de bien faire, d'aller au bout le plus longtemps possible".

Sa principale préoccupation était son âge avancé. Lui qui se posait souvent la question de "Combien de temps je vais la voir grandir ?" n'y pense plus vraiment et profite de l'instant présent : "Là, quand je dis au revoir à ma fille pour venir au théâtre et qu'elle me prend dans ses petits bras, il y a quelque chose de très fort. J'ai aussi la chance de vivre avec une femme que j'aime éternellement. Avec qui je vis depuis vingt-deux ans, qui n'est pas du tout du métier. Et c'est fantastique".

C'est en 2000 que Gérard Darmon et Christine débutent leur histoire d'amour. Vingt-cinq ans les séparent mais cette différence d'âge est aujourd'hui devenue leur force. "Qu'ai-je vu en elle que d'autres ont ignoré ?, écrivait-il dans Le Dictionnaire de ma vie publié aux éditions Kero en 2019. Un potentiel en terme d'intelligence du coeur absolument phénoménal. Et c'est cette ressource inestimable qui nourrit notre relation et qui lui permet de durer depuis plus de vingt-ans". Christine a donc su toucher au plus au point le coeur de son homme.