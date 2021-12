Gil Ama divorcé d'Aminata : une épreuve terrible surmontée grâce à ses enfants

Gil Alma est célibataire. Le charmant comédien âgé de 42 ans a annoncé son divorce en août dernier. Avec sa femme Aminata, c'est donc terminé après 15 ans d'amour, dont une décennie comme époux ! Dans cette période sentimentalement difficile, il peut compter sur le réconfort de ses enfants.

En effet, le comédien notamment vu dans la série Nos chers voisins est le fier papa de deux enfants : Sacha et Charlie (13 et 10 ans). Avec eux, il s'est remonté le moral au fil des mois passés, les amenant par exemple passer un beau moment de détente au Parc Astérix pendant l'été ou au Futuroscope en octobre. Il faut dire qu'ils ont toujours été sa priorité dans la vie même avant sa carrière. "Nous avons eu deux magnifiques garçons, et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée", avait-il notamment écrit sur son compte Instagram. Interrogé par le magazine Closer en 2020, il dévoilait même son envie d'adopter une petite fille au Sénégal, pays d'origine de sa désormais ex-épouse. Un projet qui ne s'était malheureusement jamais concrétisé.

Gil Alma, qui n'est pas fermé à l'idée de se remarier un jour s'il retombe amoureux, s'était confié sur sa vie de papa célibataire dans les pages de Télé Star en septembre dernier. Il disait alors : "Je viens de passer les deux ou trois mois les plus compliqués de ma vie. Mais je serai toujours présent pour mes enfants." Nul doute qu'avec le divorce, l'ex-couple a eu à coeur de trouver un terrain d'entente pour la garde. Et quand le comédien a ses enfants à ses côtés, pas question de parler show business car il veut vivre l'instant présent avec eux. "Je ne leur parle pas beaucoup de mon métier. Quand j'arrivais à la maison, c'était en tant que papa et non pas en tant que Gil Alma", ajoutait-il.