Gil Alma en plein divorce mais pas fermé à un autre mariage ? "C'est un signe..."

Pour rappel, Gil et Aminata Alma s'étaient rencontrés en 2006 lors d'une soirée parisienne. Le 30 août 2021, il avait annoncé son divorce sur les réseaux sociaux avec de tendres mots à l'intention d'Aminata et de leurs enfants. "Après 15 ans, notre histoire avec Aminata s'arrête. écrivait-il, Nous avons eu 2 magnifiques garçons, et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée."

Peiné de cette rupture, il expliquait : "Il faut du courage pour passer le pas, pour s'avouer toute la vérité, si terrible. Les 3 derniers mois ont été sombres, mais la lumière point. Et bizarrement, comme un signe d'espoir, comme si quelqu'un me disait qu'il faut encore croire à l'Amour, je jouais et je joue un spectacle dans lequel... je me marie..."