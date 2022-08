Sylvie Tellier son divorce traumatisant avec Camille Le Maux : pourquoi a-t-elle quitté le père de son fils ?

Mercredi 31 août, il a été annoncé officiellement que Sylvie Tellier était remplacée à la tête du comité Miss France. Celle qui reprend sa place est Cindy Fabre, Miss France 2005. Une page se tourne pour la belle blonde qui a sacrifié 17 ans de sa vie au comité et son premier mariage.

Sylvie Tellier a trois enfants : Oscar (12 ans), né son union avec Camille Le Maux, et Margaux (8 ans) et Roméo (4 ans), nés de son union avec Laurent. C'est de son premier mariage dont nous allons parler aujourd'hui. La femme de 44 ans a peu évoqué son divorce mais quand elle l'a fait, elle a été très franche.

Sylvie Tellier et Camille Le Maux se sont mariés en 2007. Ils s'étaient rencontrés auparavant dans le cadre de son activité professionnelle, lui est un diplômé de l'Essec. Leur fils vient au monde le 17 janvier 2010 aux États-Unis car son mari effectue une mission professionnelle là-bas. Quelques semaines plus tard, Geneviève de Fontenay quitte la société Miss France. Sylvie Tellier a alors dû "gérer la situation au débotté" sur ordres de ses supérieurs comme elle l'avait confié à Gala. Un bébé qui arrive, de nouvelles fonctions prenantes, le couple explose.

"Nous sommes devenus parents, plus que des partenaires. Camille ne l'a pas accepté", confiait-elle au magazine. Et de poursuivre : "J'étais trop absorbée par mon travail pour voir les réalités en face. (...) Aujourd'hui je fais davantage la part des choses entre le privé et le professionnel." Aussi apprenait-on que son mari "ne partageait plus les mêmes valeurs familiales" qu'elle. Elle a donc choisi de demander le divorce.

Une séparation ou plutôt un "traumatisme" comme elle le dit qui s'est fait dans la discrétion. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, Sylvie Tellier a retrouvé l'amour auprès de Laurent avec qui elle est mariée depuis 2017. Ce dernier est un vrai papa poule avec Oscar et s'occupe divinement de leurs deux autres enfants.