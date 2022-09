Miss France 2023 : Chana Goyons est Miss Provence 2022

La Provence a sa représentante ! Un an après le sacre d'Eva Navarro lors de l'élection de cette région, c'est Chana Goyons qui a été élue Miss Provence 2022. Il s'agit d'une jolie brune de 18 ans seulement, mesurant 1m80 et originaire de Gassin. La soirée a eu lieu le 29 juillet dernier à Istres, en présence de Cindy Fabre, celle qui a été désignée pour remplacer Sylvie Tellier à la direction du comité Miss France.

Chana Goyons vient tout juste d'obtenir son bac avec mention bien et a pour ambition de poursuivre des études dans la finance ou le commerce. Elle est également une passionnée de sport et a pratiqué le golf en compétition pendant dix ans. "Et oui, le golf est un sport !", a-t-elle lâché avec humour dans la vidéo de sa présentation pour l'élection.

Après avoir été élue, Chana a accordé ses premières interviews, dont naturellement une pour le journal de La Provence. Elle y a notamment confié ne jamais avoir réellement eu pour but de participer au concours de beauté. "Ce n'est pas forcément un rêve de petite fille parce que plus petite, je n'aurais jamais imaginé être là, par rapport à ce qu'il s'est passé dans ma vie. Ça s'est fait très spontanément, je me suis dit : 'Allez, c'est le moment, tentes ta chance.' Donc je l'ai fait", a-t-elle déclaré. Désormais lancée dans la compétition, la jeune femme espère succéder à Diane Leyre pour accomplir de grandes choses : "La notoriété apportée par les Miss me permettrait notamment de réaliser mon rêve et de venir en aide aux enfants défavorisés".