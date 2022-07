Diane Leyre accepte une belle opportunité, une grande première pour une Miss France

Depuis le 11 décembre 2021, Diane Leyre est notre nouvelle Miss France. Et c'est peu dire qu'elle prend ce rôle très à coeur. La superbe brune qui vient de fêter ses 25 ans fait tout pour assurer ses engagement du mieux qu'elle le peut, entretenant une relation de proximité avec ses fans sur les réseaux sociaux. Et pour la rentrée, Diane Leyre a décidé d'aller plus loin dans ses échanges avec les Français.

Elle a été choisie pour rejoindre l'équipe de la matinale de Virgin Radio, à compter du 29 août prochain. Tous les jours, Diane Leyre sera au micro de la radio dès 6h du matin aux côtés de Guillaume Genton et Fabien Delettres pour "débattre à l'antenne des sujets qui font l'actu" avec les auditeurs, rapporte Le Parisien.

Diane Leyre bouleverse ainsi les codes des Miss France en acceptant cette mission. Car une reine de beauté en service n'avait jusqu'à présent jamais eu une telle opportunité. "C'est une décision qui s'est prise le plus naturellement du monde. J'ai rencontré Cyril Hanouna lors d'un événement [il est le producteur de l'émission, ndlr], le courant est bien passé, et il cherchait de nouvelles têtes pour la radio, et l'idée de faire de l'antenne m'a tout de suite très emballé. J'ai trouvé que c'était une super idée. Avec mon rôle de Miss France, il y a toujours une petite frustration de pas être partout à la fois, et grâce à la radio, cela me permet de commencer à être au quotidien avec le plus de monde possible", a-t-elle déclaré à nos confrères.

Alexia Laroche-Joubert, un soutien de taille

Il est également important de souligner que la jeune femme pourra s'exprimer comme bon lui semble. Du jamais vu ! "Je suis très honnête et très cash et la radio, c'est ma voix qui prévaut, pas le physique. Je donne autre chose. Miss France, ce n'est pas qu'être belle, et là je vais donner mon avis. C'est une première d'allier un métier d'animatrice au quotidien et d'être Miss dans la même année", est-elle bien consciente, précisant avoir tout de même demandé l'accord de la société Miss France, dirigée par Alexia Laroche-Joubert. "Étant en contrat avec la société Miss France, j'ai beaucoup parlé avec Alexia Laroche-Joubert, qui m'a demandé si je me sentais prête. C'est une femme de médias, elle m'a dit que si je le sentais, il fallait que je fonce", ajoute-t-elle.

Diane Leyre rajoute toutefois une fonction de taille à son planning déjà ultra chargé. Qu'à cela ne tienne, cela ne lui fait pas peur. "J'ai envie de challenge, de sortir de ma zone de confort et cela va faire un bon mix. Une matinale, je le sais, ce sont les horaires les plus durs, d'autant que je suis présente sur les élections en région le week-end et en semaine. Mais on va réussir à combiner tout cela, notamment en faisant des duplex ! Cela va être hyper rigolo", est-elle persuadée.