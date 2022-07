Diane Leyre (Miss France 2022) fête ses 25 ans : danse de la joie et message fort

Élue Miss France le 11 décembre 2021, Diane Leyre a vu sa vie bouleversée en quelques secondes suite à sa victoire. D'anonyme à grande reine de beauté internationale, la jolie brune de 24 ans vit un véritable rêve éveillé depuis plusieurs mois. Le 10 juillet 2022, la jeune femme a tenu à exprimer une nouvelle fois toute sa reconnaissance et tous ses remerciements à ses abonnés à l'occasion de son 25ème anniversaire. Sur une vidéo partagée sur Instagram, la protégée de Sylvie Tellier apparait en train de danser sur un quai de gare sur le son I'm So Excited de The Pointer Sisters.

En légende, elle écrit : "Aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai toujours la même forme que quand j'avais 24 donc tout va bien. Merci à tous pour vos messages. J'ai toujours eu peur de voir le temps passer trop vite mais aujourd'hui je suis fière de passer cette 25 ème année à vos côtés." Pleine de gratitude pour ses fans qui lui ont permis de remporter la précieuse couronne Miss France, elle ajoute : "En 1 an ma vie a pris un tournant assez exceptionnel et vous avez mis la barre haut pour que cette nouvelle année soit encore meilleure. Mais challenge accepted. Ce n'est que le début de nous."