"J'ai mon 9mm sous la table" : Énorme clash entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier, horriblement "vexée"

Supposées ennemies et rivales, les relations entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier semblent effectivement être très tendues comme en témoignent leurs échanges lors de la conférence de presse Miss France 2023 organisée le 18 novembre 2022 à Paris. Ancienne directrice générale de la société Miss France, Miss France 2002 a d'abord été très courtoise avec celle qui reprend ses fonctions, la complimentant sur sa personnalité et ses nombreuses qualités humaines lorsqu'un journaliste leur demandaient si elles étaient fâchées. "J'ai mon 9 mm sous la table a d'abord plaisanté la maman de Margaux, Oscar et Roméo, avant d'ajouter : "J'ai beaucoup de respect pour Alexia qui est une grande dame de la télévision et je suis ravie que ce soit elle qui prenne mes fonctions de directrice générale puisque vous avez devant vous la PDG.".

Mais après quelques minutes, la tension monte entre les deux femmes. En cause ? Un journaliste qui demandait simplement les évolutions du concours Miss France et qui a (eu l'audace ?) de souligner le bon travail de Sylvie Tellier depuis son arrivée dans la société Miss France en 2005. "Sylvie quand elle est arrivée, elle a repris la structure et ensuite elle l'a fait évoluer, moderniser et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une émission qui est magnifique et qui est très populaire..." indiquait le journaliste.

Euh, Sylvie ne travaillait pas sur l'émission...

"Merci" a répondu Sylvie Tellier, très reconnaissante. Visiblement interloquée et pas du tout d'accord avec les propos du journaliste, Alexia Laroche-Joubert a tenu à rapidement recadrer les choses : "Euh Sylvie ne travaillait pas sur l'émission, Sylvie elle travaillait sur le concours". Choquée par les propos de la productrice, l'ancienne reine de beauté semble rapidement s'offusquer. "Hein ? Nan mais oh !", "Non mais t'as pas produit l'émission" renchérit Alexia. Furibonde, Sylvie Tellier tente de se défendre : "Je ne travaillais pas sur l'émission ? Moi ?". "Bah tu n'as pas produit l'émission", ajoute très calmement Alexia. "Ok ok d'accord d'accord. Je ne savais pas je viens de l'apprendre. D'où le 9 mm" rétorque Sylvie, faisant allusion au pistolet mentionné au début de la conférence de presse.

"Non je peux pas te laisser dire que je travaillais pas sur l'émission" ajoute-t-elle, très en colère. "Non mais tu travaillais sur l'émission mais tu produisais pas l'émission, on parle du spectacle", "J'étais directrice générale de la société donc je travaillais sur l'émission. Pardon, je peux pas te laisser dire ça. Je travaillais sur l'émission. D'accord ? Merci ! Pendant 17 ans. Merci !" répond Sylvie avant d'être une nouvelle fois agacée par Alexia Laroche-Joubert, sûre d'elle : "Mais tu travaillais pas sur la production du show !".

Je m'excuse, je m'excuse !

Prenant les membres de la production de TF1 à partie, elle leur demande alors : "Je n'ai jamais travaillé sur la production ? Jamais ?", "Tu travaillais de temps en temps" leur répond timidement un ancien collègue. "Voilà ok !" conclut, furieuse Sylvie, "Je t'ai vexée pardon" indique ensuite Alexia, consciente d'avoir peut-être été trop loin. "Oui tu m'as vexée", "Je m'excuse, je m'excuse !" ajoute la productrice, avec un air légèrement moqueur.

"À un moment donné j'ai beaucoup de considération mais il faut avoir aussi de la considération pour ce qui a été fait pendant 17 ans" déclare la femme de Laurent, "Allez vas-y" ajoute Alexia, visiblement très agacée par l'ancienne Miss.

Les nouveautés de l'élection Miss France 2023

Concernant l'élection Miss France 2023, Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier n'ont par ailleurs pas démenti qu'elles espéraient Gérard Depardieu et/ou Michel Denisot dans le jury. Jean-Pierre Foucault présentera l'émission. Parmi les Miss de cette année, 3 parmi les 30 ont 26 ans, âge le plus élevé de l'histoire Miss France (selon la nouvelle règle, il n'y a aucune limite d'âge pour les candidates).

Par ailleurs, aucune des candidates n'a d'enfants ou n'a été mariée ou pacsée. De même, si Sylvie Tellier était contre le fait d'avoir des candidates avec enfants (qui étaient, selon elle, incompatibles avec le planning d'une Miss France), Alexia Laroche-Joubert a indiqué que cette règle était désormais caduque et que les femmes avec enfants étaient acceptées dans le concours.