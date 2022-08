Sylvie Tellier : Ses enfants victimes de sa notoriété ? La patronne des Miss France répond

Après une année chargée avec l'élection de Miss France et les nombreux déplacements de Diane Leyre, Miss France 2022, Sylvie Tellier s'offre une pause estivale bien méritée. Ce qui ne l'empêche toutefois pas de continuer à être active sur les réseaux sociaux.

Et c'est d'ailleurs en story Instagram que la directrice générale de la Société Miss France s'est prêtée ce vendredi 12 août au jeu questions/réponses afin de répondre aux interrogations de ses nombreux abonnés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en ont eu des questions à poser à la femme de 44 ans, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel.

"Parfois, cela complique un peu les choses..."

Après avoir déclaré qu'elle a par exemple appris la naissance de la fille de sa soeur, Delphine Tellier (la compagne de Jean-Pascal Lacoste) par les médias, Sylvie Tellier a évoqué un autre sujet personnel, les conséquences de sa notoriété sur la vie quotidienne de ses trois enfants : Oscar, 12 ans, né de sa relation avec Camille Le Maux dont elle a divorcé en 2012, Margaux, 8 ans et Roméo, 4 ans, fruits de sa relation avec Laurent Schenten, son compagnon depuis 2013.

Alors que l'un des abonnés de Sylvie Tellier lui demandait comment ses enfants vivaient le fait d'avoir une maman célèbre, l'ex-Miss France a répondu ceci : "C'est marrant que vous me posiez cette question car j'en parlais justement avec mon aîné cette semaine... Il est au collège et oui parfois cela complique un peu les choses. Et pourtant j'ai fait le choix de ne pas les exposer sur les réseaux sociaux", a-t-elle précisé.

Consciente de sa célébrité, Sylvie Tellier estime être une mère comme une autre. Dans une story Instagram en janvier 2021, l'acolyte de Jean-Pierre Foucault avait évoqué la difficulté d'être loin de ses enfants en raison de ses activités professionnelles : "C'est très difficile pour eux comme pour moi d'ailleurs, regrette-t-elle. J'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Chaque séparation est difficile...", avait-elle exprimé.