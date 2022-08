Sylvie Tellier : Toujours en froid avec sa soeur Delphine ? Sa révélation cash et inattendue !

Ce n'est un secret pour personne : Sylvie Tellier et sa demi-soeur Delphine ne s'entendent pas ! Il faut dire que les deux jeunes femmes n'ont absolument pas été élevées ensemble, Delphine étant née du deuxième mariage de leur père (en commun), et qu'elles ne sont même pas en contact. Et ce n'est pas la médiatisation récente de leur histoire familiale qui a fait changer les choses entre elles... au contraire !

En effet, alors que Jean-Pascal Lacoste, le compagnon de la cadette, s'est plusieurs fois attaqué à Sylvie Tellier en lui reprochant de parler d'une soeur qu'elle refuse de voir, c'est la patronne de Miss France qui a cette fois fait une révélation plutôt évocatrice : lors d'un moment question réponse avec ses abonnés, alors que quelqu'un lui demandait si Delphine était bien sa soeur, elle s'est montrée très franche sur sa situation familiale.

"Mes parents ont divorcé alors que je n'avais que 11 ans et ils ont tous les deux refait leur vie", a-t-elle expliqué. "J'ai été élevée par une maman extra avec mes deux soeurs Anne-Sophie et Stéphanie". Avant de conclure : "Je souhaite beaucoup de bonheur à Delphine car j'ai pu lire dans la presse qu'elle a eu une petite fille il y a quelques mois".

Une véritable révélation sur leur relation, qui est donc totalement inexistante, puisque Sylvie Tellier a donc appris la naissance de sa petite nièce, Ainhoa, le 6 juin dernier par les journaux et non pas par un message entre elles. Cependant, la patronne des Miss France, qui pourrait rapidement être remplacée, a adressé un beau message, signe d'apaisement entre elles.

Selon la cadette, c'est au moment de sa relation avec Jean-Pascal Lacoste que tout avait commencé : "C'est à partir de ce moment-là que notre relation s'est dégradée. Je voulais qu'elle le rencontre, mais elle repoussait toujours le moment", avait-elle confié pur Ciné Télé Revue. "Il aurait fallu que je choisisse entre lui et mes soeurs", avait-elle conclu, expliquant qu'elle n'aurait pas eu le droit de l'amener au mariage de son aînée.

Sylvie Tellier, qui a coupé avec sa demi-soeur, est cependant très attachée à sa famille et notamment à ses soeurs, son mari Laurent et ses enfants, Oscar, 12 ans, né de son premier mariage avec Camille Le Maux, ainsi que Margaux, 8 ans et Roméo, 4 ans, ses cadets qu'elle emmène régulièrement avec elle dans ses voyages avec les Miss.