Sylvie Tellier à la plage avec sa fille Margaux : adorable duo, en maillots coordonnés

Et les vacances, Sylvie Tellier en profite à fond. Notamment aux côtés de sa famille. Ce samedi 6 août. La pétillante blonde de 44 ans a publié sur Instagram quelques photos d'elle à la plage en compagnie de sa fille de 8 ans, Margaux. On peut lire sur ces photos la complicité entre la mère et sa fille qui portent toutes les deux un maillot de bain rouge quasi-identique. "Trésor, joie, bonheur #vacances #mereetfille #amour #complicité", a écrit la directrice de Miss France en légende du post Instagram. Margaux est le premier enfant issu de la relation entre Sylvie Tellier et Laurent Schenten, son compagnon depuis 2013. Ils se sont mariés le 14 juillet 2017. Un an plus tard, le 14 juillet 2018, leur petit garçon Roméo a vu le jour.