Sylvie Tellier visée par de lourdes critiques après un voyage polémique : elle répond !

Agacée, Sylvie Tellier s'est d'abord défendue en déplaçant le problème. "Savez-vous que pendant la crise sanitaire certaines compagnies volaient à vide pour conserver leurs créneaux de vol ??? Honnêtement, il y a des comportements qui me choque plus que prendre l'avion pour aller travailler. Comme par exemple la surconsommation d'une partie de la planète, alimentaire et autre, le gaspillage etc...", a-t-elle répondu.

Mais plus tard, en story Instagram, la belle blonde de 44 ans a confié vouloir faire des efforts, faisant la promesse de partager plus de contenu lié à l'écologie sur ses plateformes. "Je suis partie à NYC pour travailler sans possibilité de le faire à distance cette fois-ci. Mais j'ai entendu les demandes et je vais utiliser mon compte Instagram pour communiquer davantage sur la protection de l'environnement. Nous avons tous une responsabilité et un rôle à jouer !", a-t-elle annoncé.