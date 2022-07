Sylvie Tellier dévoile en toute transparence son poids, avec une étonnante révélation

Profitant comme il se doit de cette douce parenthèse, Sylvie Tellier a proposé aux nombreux abonnés qui la suivent sur Instagram (ils sont 466 000) de lui poser quelques questions. Un (ou une internaute) l'a alors interrogée sur un sujet assez personnel, son poids, la trouvant "très fine". La principale intéressée n'a alors pas eu peur de répondre, en toute transparence.

"Nous avons tous notre morphologie mais j'avoue que je fais attention à la qualité des produits que je mange et je fais attention à la qualité des produits que je mange et je fais beaucoup de sport pour ne pas avoir à me priver", a débuté Sylvie Tellier. Il est vrai que ceux qui la suivent sur ses réseaux sociaux auront constaté que la chaperonne des Miss France n'est en effet pas du genre à bouder les petits plaisirs culinaires, et c'est tant mieux, et qu'elle fait beaucoup de sport. Après avoir été lourdement été blessée au genou, elle retrouve peu à peu son rythme d'avant. Tout cela couplé à une activité professionnelle des plus intenses.

Sylvie Tellier a ensuite révélé son poids, "55-56 kgs", un poids qui est toujours resté stable depuis qu'elle a 15 ans ! "En dehors de mes grossesses bien sûr", ne manque-t-elle pas d'ajouter. Garder le même poids en trente ans est assez rare mais Sylvie Tellier a donc réussi cette prouesse.

Remariée depuis juillet 2017 à Laurent, Sylvie Tellier a accueilli deux enfants avec son époux actuel : une fille prénommée Margaux, âgée de 7 ans, mais également un garçon baptisé Roméo. De son premier mariage avec Camille Le Maux (qui a duré de 2005 à 2012), elle a eu un autre garçon, Oscar, né en janvier 2010. Autant de bonheurs après lesquels l'heureuse maman a toujours su retrouver sa sublime silhouette.