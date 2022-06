Delphine Tellier, sa ligne déjà retrouvée après son accouchement : ventre plat apparent pour une sortie avec bébé

Le 6 juin dernier, la vie de Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste a été bouleversée. Ce jour-là, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble. C'est une petite fille qui a pointé le bout de son nez et qui a hérité du prénom original d'Ainhoa. Depuis, les jeunes parents profitent pleinement de leur merveille et ce, dans la discrétion, n'opérant que de rares apparitions sur les réseaux sociaux.



Ce mercredi 15 juin, la demi-soeur de Sylvie Tellier a toutefois partagé une publication remarquée sur Instagram. Et pour cause, elle s'y dévoile très amincie moins de dix jours après son accouchement. De sortie avec son bébé sous un beau soleil, Delphine n'a pas craint de dégainer un crop top pour aller avec un pantalon à taille haute, dévoilant ainsi une partie de son ventre déjà plat. Les commentaires impressionnés des internautes ne se sont alors pas fait attendre. "Taille de guêpe !", "Tu t'es bien affinée je trouve, tu es toute belle", "1 semaine ? WOW ! Super mama", "Trop belle", "Tu rayonnes Delphine", "Tellement magnifique et resplendissante", "Tu as tout perdu bravo", "T'as déjà récupéré ta taille de mannequin", "Mais quelle chance déjà une silhouette de rêve !", peut-on lire.