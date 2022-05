Jean-Pascal Lacoste : Très rares photos de son ex Jennifer, mère de ses deux enfants !

Dans quelques semaines, Jean-Pascal Lacoste et sa belle Delphine Tellier accueilleront leur tout premier enfant ensemble. Si la jolie blonde, demi-soeur de Sylvie Tellier, découvrira les joies de la maternité, de son côté l'ancien candidat de la Star Academy est déjà l'heureux papa de deux grands enfants, Kylie (14 ans) et Maverick (9 ans), nés d'une précédente relation avec une certaine Américaine prénommée Jennifer. Cette mystérieuse femme avec qui Jean-Pascal Lacoste a vécu une belle idylle est on ne peut plus discrète... Mais dimanche 8 mai 2022, à l'occasion d'un jour spécial, elle a fait une apparition sur les réseaux sociaux !

En France, la fête des Mères sera célébrée le dimanche 29 mai 2022. Nos camarades outre Atlantique ont un peu d'avance puisqu'ils honorent les mamans trois semaines plus tôt, le dimanche 8 mai 2022. C'est donc à cette occasion que la jeune Kylie Lacoste a partagé de rares photos de sa mère (voir notre diaporama ). Sur une première photo, le duo prend la pose dans une croix rose géante. La jeune fille, en jean déchiré et en manteau noir, s'affiche souriante auprès de sa mère, une jolie brune au teint mat, baskets aux pieds et sac en carton de la maison Dior à la main. "Bonne fête des Mères à la meilleure maman de tous les temps", peut-on lire en légende. Sur un deuxième cliché, Jennifer apparait encore une fois souriante, en doudoune et bonnet cette fois, en pleine rue. "À la femme la plus forte que je connaisse ! Je t'aime de tout mon coeur", lance alors Kylie Lacoste.

De belles déclarations d'une fille à sa mère accompagnent alors ces photos exceptionnelles de celle qui a, fut un temps, partagé le quotidien de Jean-Pascal Lacoste. Au sujet de Jennifer, très peu d'informations sont connues. Peut-être a-t-elle refait sa vie et eu d'autres enfants... Nul ne le sait. Toutefois, Kylie et Maverick s'apprêtent bel et bien à accueillir une petite soeur prochainement. Delphine Tellier, belle-mère adoptée par les enfants, est enceinte. Pas de suspense concernant le prénom de la fillette à naître ! Devant les caméras de TF1 , le couple avait révélé vouloir prénommer son bébé Aïnhoa !