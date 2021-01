Sylvie Tellier régulièrement séparée de ses enfants : "C'est très difficile"

Les vies de femmes actives et de maman ne sont pas incompatibles. Loin de là. Mais il est parfois compliqué de tout gérer à la fois. Pour Sylvie Tellier, qui parcoure toute l'année la France à la recherche de jeunes beautés, la douleur ne cesse jamais vraiment. Débordée de janvier à décembre, la présidente du comité Miss France a profité d'un voyage en train Paris-Marseille pour répondre à quelques questions sur Instagram et expliquer qu'il était toujours compliqué de s'éloigner de sa famille, encore plus de ses enfants. "C'est très difficile pour eux comme pour moi d'ailleurs, regrette-t-elle. J'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Chaque séparation est difficile..."

C'est mon mari qui les gère

Sylvie Tellier est maman de trois enfants. Oscar - bientôt 11 ans -, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux, puis Margaux - 6 ans - et Roméo -2 ans - qu'elle a accueillis avec son époux Laurent. Leur donner de l'amour tout en accompagnant les reines de beauté de notre pays, toute l'année, n'est pas une mince affaire. Heureusement, elle a mis une sacrée organisation en place, comme elle l'a précisé sur les réseaux sociaux. "Mes deux aînés sont à l'école, le petit dernier en crèche, a-t-elle expliqué. J'ai une nounou pour les sorties d'école et c'est mon mari qui les gère lorsque je suis en déplacement. Et pour tout le reste j'ai les mamies."

Guéguerre de famille

Elle n'est pas prête à avoir un quatrième enfant. Sylvie Tellier aime profondément sa famille nombreuse... même lors de débat un peu houleux diffusés à la télévision. Peu proche de sa belle-soeur Delphine - la compagne de Jean-Pascal Lacoste - la présidente du comité Miss France a été épinglée à plusieurs reprises pour son manque de considération et son hypocrisie. "Je pense que tu t'es rendu compte que j'étais sensible quand on attaquait ma famille, surtout quand on disait des bêtises, rectifiait-elle récemment auprès de Cyril Hanouna. J'embrasse ma maman, j'embrasse mes beaux-frères, qui se reconnaîtront." Espérons que la hache de guerre soit enterrée avant les prochaines fêtes de Noël...