Iris Mittenaere et Camille Cerf : Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 est le mélange parfait des deux, incroyable !

Le samedi 15 octobre dernier avait lieu l'élection Miss Nord-Pas-de-Calais 2022. L'événement s'est tenu au stade couvert de Liévein en présence de 4 500 spectateurs. Le public et le jury présent ont ainsi découvert les 12 candidates en lice pour le titre que devait leur remettre Donatella Meden, sacrée en 2021. Et c'est finalement la jolie Agathe Cauet qui a été élue à l'issue de la soirée.

Âgée de 23 ans, elle est infirmière et a obtenu son diplôme il y a deux ans au CHR de Lille. Ses premières expériences, elle les a donc connues en 2020, en pleine période de Covid-19. Agathe Cauet a certainement été attirée par ce métier après avoir été atteinte d'une tumeur borderline à l'adolescence. Une maladie dont elle garde encore aujourd'hui une cicatrice au niveau du ventre.

Sur Instagram, la belle blonde a rapidement partagé des photos de la soirée de son élection, confiant au passage son sentiment de reconnaissance. "Incroyable cette soirée , juste merci pour tout. Merci d'avoir cru en moi et de continuer à y croire", a-t-elle écrit. Sur la plateforme sociale, chacune de ses apparitions lui vaut des compliments exceptionnels de la part des internautes, lesquels lui ont par ailleurs reconnu une très forte ressemblance avec deux autres reines de beauté. À savoir, Iris Mittenaere et Camille Cerf. "C'est incroyable la ressemblance avec Iris Mittenaere et pas simplement sur cette photo mais sur toutes les photos... On dirait des jumelles...!!!", "Un mélange d'Iris et de Camille je trouve", "La fusion parfaite entre Camille Cerf et Iris Mittenaere, c'est dingue", "Vraiment le parfait mélange entre Iris et Camille, c'est fou", "Un bel air d'Iris et Camille", peut-on lire sous ses publications.

Reste désormais à espérer pour Agathe qu'elle aura également le même parcours que Camille Cerf et Iris Mittenaere, toutes deux originaires de la région Nord-Pas-de-Calais comme elle et sacrée Miss France en 2015 et 2016.