Miss France 2023 : Une candidate frappée par une maladie grave à 17 ans, ses bouleversantes confidences

L'aventure a officiellement commencé le 21 novembre 2022 pour les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023. Ce jour-là, toutes se sont rendues à l'aéroport d'Orly afin de prendre l'avion en direction de la Guadeloupe, pour le traditionnel voyage de préparation. Nos confrères de TV Mag sont sur place, l'occasion de recueillir de tristes confidences de la part de l'une des reines de beauté.

C'est le 17 décembre prochain que se déroulera la cérémonie de Miss France 2023. Une soirée placée sous le signe du cinéma et organisée dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Chacune des 30 candidates fera tout pour succéder à Diane Leyre (Miss France 2022). En attendant, l'heure est à la préparation lors du voyage qui se déroule actuellement en Guadeloupe. Les participantes ont eu l'occasion de se rendre au cours de catwalk et à une activité accrobranche en début de semaine. Puis, elles ont dû répondre aux questions du fameux test de culture général. Cette année, ce sont Miss Normandie (Perrine Prunier), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer) et Miss Rhône-Alpes (Esther Coutin) qui ont obtenu les meilleures notes.

Le 24 novembre, il était temps de découvrir la couronne qui sera posée sur la tête de la gagnante de Miss France 2023. Un accessoire signé Mauboussin qui est, comme à son habitude, sublime.