Camille Lacourt et sa compagne Alice : complices après l'éprouvante épreuve

Camille Lacourt et Alice Detollenaere sont apparus plus amoureux que jamais lors d'une soirée organisée le 30 janvier 2020 au club Boum Boum à Paris. Première sortie du couple depuis l'opération chirurgicale subie par Alice après avoir découvert qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Le mannequin de 34 ans et le papa de Jazz (7 ans, issue de son union avec Valérie Bègue) étaient très complices lors de cette soirée. Très élégante avec un ensemble satiné, la jeune femme, qui a été élue Miss Bourgogne en 2010, était radieuse aux côtés de Camille, qui avait choisi un look casual chic en associant une veste avec un jean brut.

Le meilleur des hommes

Combative, la jeune femme avait révélé avoir été opérée le 8 janvier dernier sur Instagram avec une photographie où on apercevait son chéri lui tenir la main sur son lit d'hôpital. En légende, elle écrivait :"On m'a finalement retiré ce sein malade. (...) J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi." Une vraie déclaration d'amour au sportif français qui partage sa vie depuis 2019. Camille avait officialisé sa relation avec le mannequin lingerie en avril 2019 le jour de ses 34 ans.

Très proche de l'ex-femme de son compagnon, Alice avait également reçu le soutien de Valérie Bègue lors de sa maladie. Miss France 2008 avait écrit un message très bienveillant à la jeune femme après son opération en déclarant :"Tu es notre héroïne ! Formidable de courage ! Une volonté et un optimisme indéfectibles. Un coeur en or".