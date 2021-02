Alexandra Rosenfeld de nouveau blonde : elle raconte son premier date avec Hugo Clément

Visiblement ravi de son premier rendez-vous amoureux avec Alexandra, Hugo a rapidement répondu à cette publication en écrivant simplement : "Mythique". Si certains internautes ont salué l'idée ingénieuse d'Alexandra pour un premier date, d'autres se sont interrogés sur l'efficacité de cette technique de drague. "Un film pour un premier rencard... c'est pas une bonne idée non ??" a ainsi commenté un abonné. "S'il ne passe pas le test Anchorman et The Big Lebowski, c'est mort" a répondu la jeune femme.

Un choix qui s'est avéré en tout cas très judicieux pour Alexandra Rosenfeld, qui avait rencontré Hugo Clément lors du tournage de l'émission Fort Boyard en mai 2018. Un an plus tard, la jeune femme se pacsait avec son chéri et l'année suivante, le couple accueillait leur premier enfant. Alors, le "test" Anchorman est-il la nouvelle règle à suivre pour trouver l'amour de sa vie ?