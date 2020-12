Hugo Clément en couple avec Alexandra Rosenfeld : quand il se vantait d'avoir "chopé" une Miss France

Dans une dizaine de jours, la vie d'une nouvelle jeune femme va être chamboulée à l'occasion du centenaire de Miss France. Après une année inhabituelle, Clémence Botino devra remettre sa couronne et son écharpe à l'une des 29 prétendantes au titre. Un grand moment qu'a connu Alexandra Rosenfeld (33 ans), elle qui a été élue Miss France 2006. Elle a d'ailleurs été invitée à partager les souvenirs de son règne à l'occasion d'un documentaire intitulé La vrai vie de vos miss. Un documentaire dédié au célèbre concours de beauté attendu sur C8 le 11 décembre prochain.

Elle apparaîtra à l'écran au côté de son compagnon Hugo Clément, lequel n'avait jamais imaginé faire sa vie avec une ancienne Miss. Mais, sans vraiment faire partie du public de l'événement, il en a tiré une certaine fierté. "Je pense que quand tu chopes une Miss France, au début, tu racontes à tes potes que t'as chopé une Miss France !", déclare-t-il dans un extrait qu'a pu se procurer Télé-Loisirs. Et pour lui d'insister : "Si ! Les mecs sont contents, évidemment ! Les hommes qui regardent ce reportage partageront mon point de vue !"

Mais Hugo Clément rappelle que ce n'est pas de la Miss qu'il est tombée amoureux mais bien de la femme qui porte la couronne. "Quand ça devient une histoire d'amour, quand on fait des enfants, on construit notre vie ensemble... Ça ne suffit pas. Il ne peut pas y avoir que ça. Il y a surtout beaucoup d'autres choses avec Alex !", a-t-il déclaré.

Et en effet, depuis leur coup de foudre dans Fort Boyard en 2018, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont trouvés de nombreux points communs, notamment autour de leur façon de vivre éco-responsable. Tout est ensuite allé très vite entre eux puisqu'ils se sont pacsés et, dans la foulée, ont accueilli leur premier enfant en janvier 2020, une petite fille prénommée Jim. Le journaliste de 30 ans est également devenu beau-père de la fille aînée de sa compagne, Ava (10 ans, née de son union avec le rugbyman Sergio Parisse).