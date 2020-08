Hugo Clément gaga de sa fille Jim : tendre photo à la piscine

Les vacances ont bel et bien commencé pour Hugo Clément ! Après une nouvelle année pleine de tournages très intenses et toujours très engagés, le journaliste peut enfin lever le pied. Et quoi de mieux que de passer du bon temps avec sa famille. Sur Instagram, il a d'ailleurs fait sensation entouré de sa belle-fille Ava et de sa fille Jim.

Le week-end a également été synonyme de retour en arrière pour le couple puisqu'ils ont eu l'occasion de se replonger dans les souvenirs de leur rencontre grâce à la diffusion de leur nouveau et second passage dans Fort Boyard samedi 2 août. "C'est vrai que c'est très symbolique pour nous. On était très contents de revenir. Maintenant, nous sommes les heureux parents d'une petite fille qui est un bébé Fort Boyard (rires)", s'amusait le journaliste lors d'un entretien pour Télé-Loisirs. Ce nouveau numéro de Fort Boyard, présenté par Olivier Minne a été regardé par 2,82 millions de personnes. C'est beaucoup moins que la semaine précédente, puisque l'émission s'était classée en tête des audiences avec 3,25 millions de personnes de téléspectateurs.

