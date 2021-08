Hugo Clément insulté et menacé de tortures : il partage les horribles messages

Déterminé à ne plus se laisser intimider par des menaces envers lui ou sa famille, Hugo Clément a décidé de porter plainte contre l'agriculteur Amaury de Faletans.

Le 14 août 2021, le journaliste a partagé et rappelé les propos tenus par l'agriculteur à son encontre en expliquant : "J'ai déposé plainte ce matin contre un responsable de la FDSEA de Haute-Garonne, le syndicat qui défend l'élevage intensif. Ce monsieur, Amaury de Faletans, qui se décrit également comme 'chasseur', a commenté sur Twitter l'une de mes photos de randonnée au Pays Basque en appelant ses amis à 'me coincer pour discuter et plus si affinités'. Puis, il s'est montré très clair en écrivant : 'Faut monter un commando pur Euskara (basque) pour le faire couiner ce con !!!'".