Hugo Clément menacé et insulté : ses échanges improbables avec un abonné enragé

Internet est un monde parfois impitoyable. Les personnalités peuvent y échanger avec certains de leurs fans. Mais parfois, elles doivent également composer avec leurs détracteurs qui leur envoient des messages plus ou moins virulents. Hugo Clément peut en témoigner puisque le 20 juillet 2021, il a partagé un "doux" message d'un homme, sur Twitter.

En 2020, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont pris une grande décision. Pour le bien de leur fille Jim (1 an), ils se sont installés à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Et récemment, ils ont été rejoints par certains de leurs amis, parmi lesquels le journaliste Martin Weill. Et il semblerait que ce beau monde a passé un peu de bon temps au Cap-Ferret, une venue qui n'a pas plu à tout le monde. Un certain Baptiste n'a en effet que peu apprécié de savoir le présentateur de Sur le front dans cette région. Il lui a donc fait part de sa colère avec de charmants messages.

"Profite bien au Cap Ferret chez les riches bobos comme toi, espère ce m***e. Chaud de capter ta voiture et de la rayer, c****d. Rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu duc*n. Locals only, go home", peut-on lire sur une capture d'écran partagée par Hugo Clément. Amusé, le journaliste lui a gentiment dit de se calmer. "Oui pardon, je suis c*n en vrai", a donc répondu l'internaute. Et après que le compagnon d'Alexandra Rosenfeld lui a souhaité une bonne soirée, Baptiste a répondu : "Toi aussi BG".