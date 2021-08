Alexandra Rosenfeld : Topless à la plage, Chloé Mortaud sous le charme

En légende, Alexandra Rosenfeld s'est contentée de mentionner l'auteur de l'image. Ses abonnés ont réagi en la commentant. Iris Mittenaere a par exemple écrit un emoji d'un visage aux yeux en forme de coeur. La nouvelle mariée (et autre ancienne Miss France) Chloé Mortaud a ajouté des emojis d'une flamme et du coeur rouge. Laetitia Bléger, totalement sous le charme, a posté trois emojis du visage aux yeux en forme de coeur.

Hugo Clément, lui, n'a pas laissé passer une autre photo d'Alexandra Rosenfeld, toujours signée Romain Rigal. Sa compagne a posé en bikini noir à la plage, avec du sable lui collant à la jambe droite. "Euh bonjour madame", a écrit le journaliste.

Hugo a certainement pensé la même chose à Monte-Carlo ! Alexandra et lui ont assisté à la cérémonie de clôture de la 60e édition du Festival de télévision (de Monte-Carlo). La jolie blonde de 34 ans n'était pas en maillot deux pièces mais vêtue d'une adorable petite robe noire Gucci. En smoking et noeud papillon, Hugo Clément n'a pas pu masquer sa gêne sur le tapis rouge et a fait preuve d'autodérision en postant un souvenir de leur soirée. "La belle et le balai", a-t-il surnommé son couple.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont rencontrés pour la première fois en mai 2018, lors d'un tournage de l'émission Fort Boyard. Ils ont officialisé leur relation au mois d'octobre de la même année, en assistant à une avant-première. Les deux amoureux se sont ensuite pacsés (en 2019) et ont accueilli leur premier enfant, une fille prénommée Jim, en janvier 2020.

Alexandra est aussi maman d'une autre fille, Ava (11 ans le 23 août prochain), née de son premier mariage au joueur de rugby Sergio Parisse.