Alexandra Rosenfeld enceinte : 2019, l'année qui change tout

La vie d'Alexandra Rosenfeld (33 ans) a pris un nouveau tournant en mai 2018. À cette période, Miss France 2006 a rencontré son actuel compagnon Hugo Clément (30 ans), lors d'un tournage de Fort Boyard. Depuis, les tourtereaux ne se quittent plus et ont annoncé deux bonnes nouvelles.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont débuté l'année 2019 en grande pompe en se pacsant. Une nouvelle qu'ils avaient annoncée à nos confrères de Gala. Ils avaient également précisé que la petite Ava (née le 23 août 2010 de l'ancienne union de l'ex-reine de beauté avec le joueur de rugby Sergio Parisse) souhaitait qu'ils aient un enfant. "Elle nous l'a réclamé pour Noël", avait admis le journaliste de France 2 auprès de nos confrères. La fillette a donc été ravie quand sa maman lui a annoncé qu'elle était enceinte comme nous l'a confié l'ancienne Miss : "Elle se dit 'Enfin, mon rêve se réalise'. C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé. C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable."

C'est en juillet dernier qu'Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont officialisé la nouvelle, sur Instagram. Après avoir confié qu'elle avait obtenu son diplôme pour être prof de yoga, la belle a a écrit : "Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules." En jetant un oeil à la photo, on pouvait voir son ventre déjà bien arrondi. Par la suite, elle a mis son baby bump en avant à plusieurs reprises sur le réseau social, pour le plus grand bonheur de ses abonnés qui ont ainsi pu suivre sa grossesse de près.

Ils ont aussi pu découvrir qu'Alexandra Rosenfeld n'avait pas chômé durant sa grossesse. Elle a pu donner plusieurs cours de yoga et était spécialisée en Warrior Yoga, "une version dynamique et déstructurée du yoga classique" créée par l'ancienne prof de la Star Academy Aria et son mari Gus. C'est dans la salle parisienne La Belle Équipe qu'elle a enseigné à ses élèves. C'est aux alentours du 20 novembre qu'elle a donné son dernier cours, avant de se reposer avant la naissance de son bébé.

Alexandra Rosenfeld n'a pas souhaité révéler le sexe de son bébé. Mais elle a donné un petit indice à Purepeople concernant le prénom : "Là, j'ai déjà le prénom. Fille ou garçon, ce sera le même. On est évidemment tous les deux d'accord. C'est un prénom mixte, donc quel que soit le sexe, le prénom est là."