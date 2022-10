Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Leur fille Jim remise après son hospitalisation, selfie avec papa

Tout va mieux... enfin ! Jim, la fille d'Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, nous a fait une sacrée frayeur en faisant un petit tour par la case l'hôpital. Mais voilà que les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Le lundi 3 octobre 2022, en tout cas, la fillette a profité d'un joli début de semaine, sportif et en famille, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux de ses parents. Son papa a effectivement partagé une photographie sur laquelle ils prennent la pose ensemble, un casque de vélo sur la tête.

On peut donc l'affirmer, tout va comme sur des roulettes pour Jim. Et c'est une bonne nouvelle puisque pendant quelques jours, elle a semé l'inquiétude dans toute la famille. Loin du ciel bleu et des pistes cyclables de Biarritz, où elle grandi paisiblement, elle était apparue, en piètre posture, allongée dans un lit à barreaux avec un gros bandage entourant l'une de ses mains afin que sa perfusion ne bouge pas. Sur Instagram, son père avait alors révélé que sa fille, née le 3 janvier 2020, était victime d'un souci de santé un brin inquiétant.

Infection des reins pour Jim qui provoque de gros pics de fièvre

"Un immense MERCI à toutes les équipes médicales et paramédicales qui tiennent l'hôpital public à bout de bras, malgré des petits salaires et un manque de moyens, expliquait le chroniqueur, auteur et militant. Infection des reins pour Jim (pyélonéphrite), qui provoque de gros pics de fièvre, jusqu'à 41 degrés. Hospitalisation obligatoire pendant quelques jours, le temps d'un traitement antibiotique en intraveineuse. Elle est KO mais on est à ses côtés et les médecins, infirmières et auxiliaires du centre hospitalier de la côte basque veillent sur elle."

Si elle a eu du mal à quitter l'établissement médical, qui lui offrait des glaces et des épisodes de Peppa Pig à volonté, Jim a fini par retourné à ses pénates. Elle a retrouvé son foyer, ses parents et sa grande soeur, Ava, née d'une relation précédemment vécue par Alexandra Rosenfeld.