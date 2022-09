Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : leur fille de 2 ans hospitalisée, photo bouleversante et explications...

D'ordinaire, Hugo Clément partage ses projets professionnels sur son compte Instagram ou son combat pour la cause animale et la planète. Mais parfois, il s'autorise à publier des photos plus personnelles, dont certains moments de vie avec sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006). Mais ce vendredi 9 septembre 2022, c'est une mauvaise nouvelle qui a été annoncée à sa communauté.

Sa fille Jim, âgée de 2 ans, a eu un souci de santé qu'il a tenu à dévoiler en ce jour, notamment pour remercier le personnel hospitaliser qui s'est occupé d'elle. Pour ce faire, il a posté une photo sur laquelle on peut découvrir la petite fille (dont le visage est dissimulé afin de la préserver) allongée dans un lit à barreaux, avec un gros bandage au niveau de l'une de ses mains, sans doute pour ne pas faire bouger une perfusion puisqu'on aperçoit des fils sur le lit. Hugo Clément tient l'autre main de sa merveille, une image bouleversante.

"Un immense MERCI à toutes les équipes médicales et paramédicales qui tiennent l'hôpital public à bout de bras, malgré des petits salaires et un manque de moyens. Infection des reins pour Jim (pyélonéphrite), qui provoque de gros pics de fièvre, jusqu'à 41 degrés. Hospitalisation obligatoire pendant quelques jours, le temps d'un traitement antibiotique en intraveineuse. Elle est KO mais on est à ses côtés et les médecins, infirmières et auxiliaires du centre hospitalier de la côte basque veillent sur elle", peut-on lire en légende de la publication. Le journaliste de France Télévisions a également souligné qu'il était conscient d'avoir la chance de vivre en France dans ce genre de moment. Et il n'a pas manqué de remercier leur pédiatre qui s'est occupé de la petite Jim.