Hugo Clément scandalisé par Anne Hidalgo, qui veut raser les arbres du Champ de Mars

De jour en jour, Anne Hidalgo réserve bien des surprises aux Parisiens. Après avoir fait un score de 1,7 % à l'élection présidentielle (soit le plus bas de l'histoire du PS), celle qui officie en tant que Maire de Paris depuis 2014 a eu une nouvelle idée des plus originales. Raser des arbres centenaires au pied de la Tour Eiffel afin de construire des bâtiments. Scandalisé par ce nouveau projet estimé à près de 110 millions d'euros, Hugo Clément a tenu à dénoncer les ambitions d'Anne Hidalgo, qui semble totalement indifférente aux enjeux liés au réchauffement climatique et à la préservation de la nature.

En légende de clichés présentant ce projet "OnE" réalisé en vue des Jeux Olympiques 2024, le chéri d'Alexandra Rosenfeld écrit : "Couper des arbres centenaires pour construire des bâtiments pour les touristes et des bureaux ? Inacceptable. Mobilisons-nous pour sauver les arbres de la Tour Eiffel ! Demandons à @annehidalgo et @paris_maville de renoncer à ce projet d'abattage." Il rappelle que si ce projet est mené à terme, la Maire de Paris compte "bétonner une partie des sols et couper 42 arbres magnifiques dont certains sont centenaires".