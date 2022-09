Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Leur fille Jim sort de l'hôpital, elle n'est pas contente du tout !

C'est l'heure de quitter l'hôpital pour Jim, la fille de 2 ans d'Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément. Ce qui ne la réjouit pas du tout... "On va sortir aujourd'hui, Jimmy pleure car elle ne veut pas quitter l'hôpital (Peppa Pig et glaces à volonté)" a écrit la Miss France 2006 samedi 10 septembre dans sa story Instagram en partageant un adorable cliché de son bébé en couche et toujours sous perfusion.

Pour rappel, la veille, le couple annonçait que leur petite merveille avait un petit problème de santé. Le journaliste dévoilait ainsi une photo de la petite fille (dont le visage est dissimulé afin de la préserver) allongée dans un lit à barreaux, avec un gros bandage au niveau de l'une de ses mains, sans doute pour ne pas faire bouger une perfusion puisqu'on aperçoit des fils sur le lit. L'ancien chroniqueur de Quotidien lui tenait l'autre main. Dans la légende du post, il en disait alors un peu plus sur les raisons qui l'ont amené lui et sa chérie à emmener leur fille à l'hôpital.

Une "Infection des reins" pour Jim

"Un immense MERCI à toutes les équipes médicales et paramédicales qui tiennent l'hôpital public à bout de bras, malgré des petits salaires et un manque de moyens. Infection des reins pour Jim (pyélonéphrite), qui provoque de gros pics de fièvre, jusqu'à 41 degrés. Hospitalisation obligatoire pendant quelques jours, le temps d'un traitement antibiotique en intraveineuse. Elle est KO mais on est à ses côtés et les médecins, infirmières et auxiliaires du centre hospitalier de la côte basque veillent sur elle", expliquait-il.

Ses abonnés ont répondu présent pour soutenir le couple et la petite fille. L'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani leur a notamment souhaité "Bon courage". Mais il semblerait donc, à en croire la story de jolie blonde, que la situation soit désormais contrôlée, de quoi rassurer leurs fans. Pour rappel, leur couple s'est formé en juin 2018 et leur petite fille est née le 3 janvier 2020. Alexandra Rosenfeld est également la maman d'Ava, née d'une précédente relation.