Hugo Clément flingué par un célèbre humoriste, sa réponse en surprend plus d'un...

Sur la Toile, il est présenté comme journaliste et militant pour le bien-être animal français et la justice climatique. Hugo Clément est en bref très impliqué dans certaines causes, notamment environnementales. Via son émission baptisée Sur le front et diffusée sur France 5, il dénonce certaines pratiques. Le 25 septembre 2022, son émission s'intitulait Alerte rouge sur le vin. L'occasion pour l'amoureux d'Alexandra Rosenfeld d'évoquer les conséquences du changement climatique sur le vin et la viticulture. Et cela lui a valu d'être la cible d'attaques d'un célèbre humoriste !

Dans sa chronique publiée chaque semaine dans le Journal du fdimanche, Gaspard Proust s'en prend au journaliste. "Dans le pare-brise aurait été plus adapté", a-t-il ainsi lancé. Et de s'en prendre directement au jeune papa de la petite Jim (2 ans et demi), fruit de ses amours avec l'ex Miss France : "L'éco-reporter de guerre s'appelle Hugo Clément. On sait déjà qu'on va se poiler." Gaspard Proust a même qualifié Hugo Clément de "flûtiste faussement ingénu du tintamarre éco-citoyen", "roi des flocons", "Élise Lucet en slim", "Hemingway des tranchées en mousse", "Tintin au soja" ou encore "lanceur de frisbee éco-engagé".

Hugo Clément "roi des flocons", il répond à Gaspard Proust

"Pour Hugo, faire du vin, c'est d'abord 'dompter la nature', donc c'est une violence. Encore un petit effort, et il nous parlera de corrida végétale. On pensait que le moment émouvant du documentaire consisterait à faire déguster à notre marsouin des D-Days en polochon un vieux millésime. Loupé, car Hugo ne boit pas de vin... Oui, vous avez bien lu", poursuit celui qui avait déjà étrillé l'ancien couple formé par François Hollande et Valérie Trieweiler. "Mais soyons miséricordieux, le pauvre s'est quand même tapé un voyage jusqu'à la Napa Valley !", a-t-il conclu.

Des tacles à foison qui ont fait grand bruit dans la presse, mais pas auprès d'Hugo Clément. En effet, l'ex-journaliste de Quotidien (TMC) s'est saisi de son compte Instagram lundi 26 septembre 2022, afin de répliquer. "Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer la chronique de Gaspard Proust à mon sujet. Etant très attaché au droit à la satire, ça ne me pose aucun problème d'en être la cible. Si on ne veut pas être moqué par les humoristes, il ne faut pas s'exposer publiquement. C'est le jeu ! Bonne soirée les amis", écrit-il, tout simplement. Pas de gros clash en vue, ouf !