Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld jaloux ? Leur petit truc pour éviter les "suspicions"

Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld fêtent leurs quatre ans d'amour. C'est sur Instagram que le couple a célébré ce "presque quinquennat", comme l'a estimé le journaliste. "J'espère être réélu l'an prochain", a-t-il confié en légende d'une photo de sa compagne, et mère de sa fille Jim. Le couple a beau être très médiatique, ce n'est que rarement que les amoureux s'épanchent sur leur vie personnelle. Mais sur le plateau de Et alors?, nouvelle émission de Camille Combal, le 11 mai dernier, la Miss France et l'ancien chroniqueur de Quotidien se sont laissés aller à quelques rares confidences.

C'est à la question de savoir si cela été "normal" ou "chelou" d'avoir le code du téléphone portable de l'autre dans un couple que la paire s'est livrée. "Nous c'est normal", a affirmé Hugo Clément. Seraient-ils jaloux ? "On a le même code", a ajouté Alexandra Rosenfeld. Une confidence qui a amusé l'animateur. "Alors ça si c'est pas canard, carrément le même code", a-t-il lâché. Le journaliste et militant pour la défense des animaux a alors expliqué ce choix : "En même temps si t'as pas le code de l'autre, ça met un peu de suspicions quand même." "Je suis d'accord avec toi mais mettre le même code, canard !", a conclu Camille Combal. Quant au résultat du sondage sur le panel de 200 personnes, composant le public d'Et alors?, eh bien ils ne suivent pas le couple dans cette philosophie et sont plus nombreux à trouver ça "chelou".