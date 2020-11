Alexandra Rosenfeld : Jolie photo avec Hugo Clément et pique aux haters pour un détail

Après quelques déceptions sentimentales, Alexandra Rosenfeld a retrouvé l'amour et roucoule désormais dans les bras du journaliste et présentateur télé, Hugo Clément. Sur Instagram, l'ex-reine de beauté partage régulièrement des photos de sa vie intime et celle-ci a appris à se prémunir contre les haters...

Dimanche 15 novembre 2020, Alexandra Rosenfeld a donc posté une nouvelle photo d'elle, à califourchon sur son amoureux Hugo Clément, dans un parc. Au vu du ciel bleu, du soleil et de leurs tenues plutôt légères, tout porte à croire qu'elle n'avait pas été prise à Paris, où le temps était pluvieux. Le couple a récemment indiqué avoir posé ses valises à Biarritz tout en s'offrant des allers et retours vers la capitale. En commentaire, l'ancienne Miss France 2006 a écrit : "Je t'aiiiime !! Je précise que la bouteille en plastique n'était pas à nous, celle de vin, oui." Un cri du coeur pour son compagnon depuis 2018 et père de sa fille Jim, née le 3 janvier 2020.

On notera que la jolie jeune femme âgée de 33 ans a pris grand soin de prendre les devants avec ce détail sur la bouteille en plastique afin, on l'imagine, de préserver notamment Hugo Clément. Le journaliste mène plusieurs combats très médiatisés et parfois clivants aussi bien pour la défense des animaux que pour l'écologie. Le présentateur de l'émission Sur le front aurait sans doute été rapidement taclé par quelques haters ravis de pouvoir lui tomber dessus...

Alexandra Rosenfeld, qui aime donc aussi bien faire de belles déclarations à son amoureux que se moquer de lui, a également répondu à un utilisateur lui demandant de qui était la photo en répondant Martin Weill, ancien collègue d'Hugo Clément lorsqu'ils travaillaient ensemble sur Quotidien.