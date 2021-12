Kylian Mbappé fête ses 23 ans : énorme gâteau, grosse fiesta et un cadeau qui fait beaucoup réagir !

Il faut se pincer pour y croire, mais Kylian Mbappé n'a que 23 ans ! Phénomène de précocité, le gamin de Bondy n'est encore qu'un très jeune homme malgré un palmarès déjà bien rempli. Champion du monde en 2018, quadruple champion de France et vainqueur trois fois de la Coupe de France, le coéquipier de Lionel Messi a pratiquement tout gagné, même s'il lui reste encore l'Euro et la Ligue des champions après laquelle le club parisien coure depuis plusieurs années.

Auteur d'un début de saison remarquable en club comme avec les Bleus, Kylian Mbappé a pu s'offrir une très belle fête pour son 23e anniversaire. Pour l'occasion, le jeune footballeur a privatisé le restaurant Giusé Trattoria, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Pour ce qui est du gâteau, il n'avait pas non plus fait les choses à moitié puisque ce n'est nul autre que Yann Couvreur, l'un des chefs pâtissiers les plus en vue de la capitale qui s'est occupé de la pièce montée. Comme il l'a partagé sur son compte Instagram, on peut se rendre compte de la taille de l'immense gâteau d'anniversaire ! "Merci à tous pour tous les messages et cet amour inconditionnel au quotidien", écrit le grand copain de Karim Benzema sur la publication déjà likée près de 3 millions de fois.

Un cadeau à la lourde signification

Si plusieurs stars de l'effectif n'étaient pas présentes à l'image de Neymar, toujours en convalescence, la plupart de ses coéquipiers ont fait le déplacement et notamment les nouveaux arrivants Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Et ces derniers ont eu la bonne idée d'offrir un cadeau qui a beaucoup fait jaser. Comme l'a partagé l'arrière gauche espagnol Juan Bernat dans sa story (voir notre diaporama), les joueurs ont posé aux côtés de Kylian Mbappé avec un maillot du Paris Saint-Germain à son nom avec à la place du numéro l'année 2050. Une petite blague de l'effectif qui souhaite voir l'international français prolongé à Paris alors que son avenir semble s'inscrire de plus en plus à l'étranger et notamment au Real Madrid. Une belle preuve de la part de ses coéquipiers qui montrent qu'ils n'ont vraiment pas envie de le voir partir cet été !