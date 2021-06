Yann Couvreur papa pour la 2e fois : il dévoile le joli prénom de bébé

Yann Couvreur est papa pour la deuxième fois. Le célèbre chef pâtissier âgé de 38 ans a accueilli un nouvel enfant dans sa vie et n'a pas caché son immense joie. Ainsi, il s'est emparé de son compte Instagram pour faire part de la bonne nouvelle à ses abonnés.

En story, le chef a partagé une photo d'un tableau accroché dans le service maternité de l'Hôpital Paris Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de la capitale. Tableau sur lequel on peut découvrir quelques détails sur la naissance de bébé. "Bienvenue Gabriel. Né le 25 juin 2021 à 22H24", était-il écrit. Heureux, le jeune papa a ajouté un petit émoji renard - son animal fétiche dont il donne souvent la forme à certaines de ses pâtisseries - et a précisé que la naissance de son fils s'était bien déroulée. "Merci la team. Tout le monde est ok", a-t-il écrit. En revanche, il continue de garder le plus grand mystère sur la personne qui partage sa vie.

Yann Couvreur est donc papa d'un garçon pour la deuxième fois. Il avait accueilli un fils prénommé Noé le 8 décembre 2019. Le pâtissier avait alors posté une photo de lui avec bébé endormi contre son torse et s'était amusé à le présenter comme son héritier en légende. A-t-il depuis développé un bec sucré comme son papa ?

Yann Couvreur est un pâtissier très apprécié des foodistas bien que sa notoriété soit moindre que celle de confrères très médiatiques comme Cédric Grolet, Christophe Michalak ou Cyril Lignac... Les téléspectateurs ont pu le voir dans plusieurs programmes phares du petit écran, notamment comme juge le temps d'une épreuve dans Top Chef en 2015 ainsi que dans la première saison du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités en 2016, sur M6. A Paris, il possède quatre espaces de vente. Le chef est aussi présent à Londres, chez Harrods.

Toutes nos félicitations pour cette naissance !

Tom Spencer