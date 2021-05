Cedric Grolet : Le chef pâtissier est en couple, et sa compagne est canon !

À en croire Instagram, Cedric et Astrid-Olivia sont en couple depuis 2019. Le juge invité de l'émission Top Chef a officialisé leur relation le 1er janvier 2020, en postant un autre selfie miroir. "Heureux de finir cette année et d'en commencer une nouvelle à tes côtés, Je t'aime tous les jours un peu plus", écrivait-il en légende.

Depuis, le chef pâtissier du Meurice (situé Rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris) ne cesse d'adresser de petites déclarations à Astrid-Olivia. La jolie brune en fait autant et s'amuse même avec les chefs d'oeuvre culinaires de son compagnon. Pour décrire une photo d'elle à la pâtisserie Cédric Grolet Opéra, elle a écrit : "Bon il est temps de vous dire la vérité... c'est moi qui valide tous les gâteaux !"

Cédric Grolet est intervenu dans Top Chef pendant quatre saisons consécutives, en 2016, 2017, 2018 et 2019. L'émission poursuit son cours et continue de révéler des talents. Dans l'épisode du mercredi 5 mai 2021, Matthias, Mohamed, Sarah et Pierre s'affrontaient pour deux places en demi-finale. Ils ont été défiés par Heston Blumenthal, véritable star des cuisiniers en Angleterre, sur le thème du food pairing, une méthode révolutionnaire d'associations inattendues d'aliments.