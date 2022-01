Amélie Mauresmo : "Journée de rêve" avec ses enfants et le petit dernier de la famille

La vie est belle pour Amélie Mauresmo ces derniers temps. Devenue très récemment directrice de Roland-Garros en lieu et place de Guy Forget, l'ancienne vainqueure de Wimbledon et de l'Open d'Australie vit une après-carrière riche et comblée. Après être devenue successivement coache d'Andy Murray et Lucas Pouille, la championne de 42 ans accède donc à une des plus hautes responsabilités du tennis français. Une consécration qu'elle va pouvoir savourer en famille, aux côtés d'Aaron (né en août 2015) et d'Ayla (née en avril 2017).

Et quoi de mieux pour la grande copine de Yannick Noah qu'un week-end idéal avec les siens ? Comme elle l'a posté sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés, Amélie Mauresmo a passé une fin de semaine très agréable en famille. "Journée de rêve pour aller taper un peu la balle en famille et avec les potes ! Et les chiens", écrit-elle pour accompagner trois photos prises durant le week-end. Dessus, on peut voir l'ancienne numéro 1 mondiale en train de taper la balle sur un court de tennis avec trois enfants. Elle se promène ensuite le long des cours en tenant la main d'une jeune fille, probablement Ayla avant un retour à la maison en vélo.

Sur la dernière photo, on peut voir les deux enfants dans un porte-bagage à l'avant, et avec eux se trouve le petit dernier de la famille, Spoon. Un adorable golden retriever adopté par Amélie Mauresmo il y a environ une semaine. Une arrivée qui a visiblement bien plu aux fans de l'ancienne joueuse. "Trop craquant ce petit chiot", peut-on lire parmi les commentaires d'une publication déjà likée plus de 2 000 fois.