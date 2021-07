Audrey Crespo-Mara : Rares confidences sur son fils Sékou, footballeur professionnel

Sékou Mara n'avait que 8 ans lorsqu'il a été repéré par le PSG. Jeune footballeur prometteur, le fils d'Audrey Crespo-Mara a signé avec Bordeaux, son club de toujours, actuellement empêtré dans une situation difficile. Dans les colonnes de Télécâble Sat Hebdo, la journaliste en a dit un peu plus sur son fils attaquant.

"Mon fils aîné de bientôt 19 ans ayant fini sa saison de foot, et mon cadet, âgé de 16 ans, son année scolaire, on a pu partir tous les quatre avec mon mari [Thierry Ardisson, NDLR]. Les vacances rêvées ? La mer, le soleil et surtout mes trois hommes !", a confié Audrey Crespo-Mara à nos confrères dans l'édition du 19 juillet 2021.

Elle prévoit déjà de faire des allers-retours depuis la Capitale pour aller voir son fils Sékou jouer dès que la situation sanitaire le permettra. "Avec son petit frère, nous descendons autant que possible le voir à Bordeaux. Mais maintenant qu'il est pro, on ne peut plus assister à ses entraînements. Et à cause du Covid, on n'a pas pu assister aux matchs cette année. J'espère que ce grand club français reprendra vite des couleurs et que mon fils pourra pleinement s'y épanouir", espère l'intervieweuse.

Plutôt discrète sur sa vie de famille, Audrey Crespo-Mara l'est bien moins lorsqu'il s'agit d'évoquer la belle frappe de son fils. Elle l'avait d'ailleurs félicité lors de son but décisif pendant la rencontre avec Rennes, permettant à son club de se maintenir en Ligue 1.

Pour rappel, avant de se mettre en couple avecThierry Ardisson il y a plus de dix ans, Audrey Crespo-Mara était mariée à l'entrepreneur Aliou Mara, père de ses fils Sékou et Lamine (16 ans). "Je suis fière de mes deux enfants. Je vois mes deux enfants devenir grands. Ils sont vifs, intelligents et pleins d'amour", assurait-elle.