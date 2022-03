"Ma femme regarde !" : Thierry Ardisson gêné par une blague de Laurent Ruquier

Laurent Ruquier et Thierry Ardisson entretiennent une relation de longue date. Dimanche 13 mars 2022, le premier a reçu le deuxième sur le plateau des Enfants de la télé. L'homme en noir de 73 ans est venu présenter son nouveau programme, L'hôtel du temps. L'occasion pour les deux vieux amis de se remémorer des souvenirs devant les nombreux téléspectateurs de France 2.

Des images d'archives sont alors diffusées à l'écran. Elles datent de l'époque où Thierry Ardisson avait reçu Laurent Ruquier dans son émission culte Tout le monde en parle. "Il m'a emmené une fois dans un bar à p****. J'ai été obligé de payer une femme que je ne me suis même pas fait", confie alors l'amoureux d'Hugo Manos sur cette vidéo de l'époque. C'est alors que Thierry Ardisson a donné plus d'information sur cette soirée coquine : "Une fille s'est intéressée à Laurent toute la soirée. Evidemment au moment de partir, Laurent est parti tout seul mais il a fait quelque chose que je trouve formidable. Il s'est dit : 'Quand même cette pauvre fille a perdu sa soirée à cause moi'. Il est allé retirer de l'argent pour lui donner parce qu'il s'est dit : 'Il n'y a pas de raison..." Des images qui ont rappelé de drôles de souvenirs au duo.

Toujours devant les caméras de France 2 dans Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier note que son acolyte semble rajeuni. "Vous avez trouvé un truc malin pour être rajeuni ! Je vais le faire aussi", lance-t-il alors. Et Thierry Ardisson de répliquer : "Mais non ! La différence, c'est que vous vous êtes de plus en plus haut !" Taquin, l'animateur estime que "Thierry Ardisson est de plus en plus homosexuel" ! Lui aussi amusé, la star du PAF anciennement aux commandes de Salut les terriens ! ne nie pas : "Ce n'est pas faux en plus... Je n'en dirais pas plus, ma femme regarde !" Nul doute que son épouse Audrey Crespo-Mara veille !

Un échange bon enfant quelques temps des petits accrochages. Rappelons en effet qu'en octobre 2020, Laurent Ruquier était accusé d'avoir copié sur son confrère en lançant son émission On est en direct. Une histoire oubliée désormais !