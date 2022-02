Audrey Crespo-Mara et son mari Thierry Ardisson : Rare sortie du couple auprès des VIP

"Comment lisez-vous ?" Voilà la grande question que pose le nouveau numéro de La règle du jeu. Pas moins de 177 personnalités, dont des candidats à la prochaine élection présidentielle, se sont ainsi confiées auprès de la revue littéraire fondée et dirigée par Bernard-Henri Lévy. Une soirée de lancement avait lieu à Paris, le 16 février.

C'est entre les murs du mythique Café de Flore, sur le Boulevard Saint-Germain du chic 6e arrondissement, que se tenait la soirée. Et on a vu du beau monde ! On a notamment pu repérer l'animateur Thierry Ardisson - qui va prochainement lancer sa nouvelle émission Hôtel du temps - tout sourire au bras de son épouse, la journaliste et présentatrice Audrey Crespo-Mara. Une rare sortie pour le couple qui a alors pu discuter et trinquer avec divers invités de prestige.

En effet, les photographes ne savaient sans doute plus où donner de la tête lors de cette soirée puisque la guest list était particulièrement longue ! On a pu voir la première dame Brigitte Macron, l'ancien premier ministre Manuel Valls et sa femme Susana Gallardo, Ségolène Royal - qui a récemment appelé au vote utile pour Jean-Luc Mélenchon au détriment de sa camarade socialiste Anne Hidalgo -, Claire Chazal, Jane Birkin ou encore Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Christine et Olivier Orban, Eva Ionesco, Ali Mahdavi, Jean-Michel Ribes, Yann Moix, Denis Olivennes, François Pinault, Laurent Dassault, Maria de França, Jérôme Clement, Anne Fulda...

La Règle du jeu a interrogé tous types de lecteurs (des écrivains mais aussi des éditeurs, des critiques, le président de la République...) en leur soumettant un même questionnaire pour ce nouveau numéro sorti dans les kiosques le 26 janvier dernier. Au total, 177 réponses, "légères ou graves, fantaisistes ou profondes, inattendues et, parfois, très intimes", ont été récoltées par la revue littéraire fondée dans les années 1990. On peut ainsi y découvrir "les lectures marquantes ou manquées, fertiles ou honteuses" de plusieurs personnalités.