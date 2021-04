Thierry Ardisson de retour : il ressuscite Jean Gabin et Diana pour un nouveau projet

Du nouveau pour Thierry Ardisson ! L'animateur culte du PAF revient avec un tout nouveau projet, L'Hôtel du Temps, sur France Télévisions, quinze années après l'arrêt de Tout le monde en parle. Avec ce nouveau rendez-vous télévisé - décliné par Netflix et Amazon Prime Video -, Thierry Ardisson initie le public à "l'interview-fiction", où il fait renaître une personnalité décédée le temps d'un entretien posthume. Un concept unique.

Comme le relate un article du Parisien, son premier épisode sera consacré à Jean Gabin, ressuscité pour l'occasion grâce à des images de synthèse et à la participation du comédien Cédric Weber (Balthazar, Alex Hugo...) au physique proche de Jean Gabin, décédé en 1976. Au total, il aura fallu un budget conséquent et deux ans de préparation pour voir naître cet Hôtel du Temps. Ce programme a entièrement été tourné au sein de l'hôtel Le Meurice, établissement 5 étoiles situé rue de Rivoli et prisé des célébrités. Thierry Ardisson n'aurait pas pu rêver meilleur décor.

L'établissement imaginé par Thierry Ardisson devrait avoir de nombreux autres clients célèbres. Ainsi, le célèbre interviewer discutera avec François Mitterrand (Yves Lecoq), Lady Diana (Delphine Lanniel), Louis de Funès, Michèle Morgan, Marlene Dietrich ou encore Michel Audiard. Il est également prévu que l'animateur s'entretienne avec Dalida au téléphone...