Sébastien Thoen viré de Canal+ à cause de ses fréquentations ? Un patron de la chaîne balance

La blague s'est retournée contre lui. Le 27 novembre dernier, on apprenait que Sébastien Thoen avait été remercié par Canal+, chaîne pour laquelle il était chroniqueur dans l'émission Canal Sports Club depuis 2019 et présentateur du Journal du hard depuis 2014, après la parution... d'un sketch. En effet, l'humoriste a participé à une vidéo parodique de l'émission L'Heure des pros (Cnews) avec la complicité de Julien Cazarre et Thomas Séraphine.



Une vague de soutien s'est alors formée sur la Toile. Les internautes mais aussi les collègues et proches de Sébastien Thoen ont élevé la voix pour défendre la liberté d'expression et le droit de rire de tout. De quoi pousser le groupe Canal+ a sortir du silence.

Mercredi 9 décembre 2020, Gérald-Brice Viret, le directeur général des antennes de la chaîne cryptée, a donc pris la parole sur Europe 1 et a avancé une toute autre raison au licenciement soudain de son présentateur. "Ce n'est pas à cause de ce sketch. Il faut aller au bout de l'histoire. C'est parce que Sébastien s'est affiché avec des personnes qui dénoncent et dénigrent constamment, sur des antennes concurrentes, la direction et le service des sports de Canal+", a-t-il confié sans révéler de noms.

Sébastien Thoen paye les pots cassés de Julien Cazarre

Mais le journaliste Philippe Vandel l'a fait pour lui, devinant qu'il parlait de Julien Cazarre."En s'affichant avec cette personne, quelque part, il légitimait ses propos et tous ses dénigrements. Nous n'acceptons pas de dénigrer les équipes des sports et de Canal+. C'est pour cette raison uniquement et pas pour le sketch", a alors continué Gérald-Brice Viret.

Les relations se sont dégradées entre Canal+ et Julien Cazarre l'année dernière après que ce dernier a décidé de claquer la porte. Révélé grâce au football français et à la Ligue 1, il s'était pourtant imposé grâce à l'émission J+1, lancée en 2013. "J'ai arrêté au meilleur moment. Il vaut mieux ça que l'inverse. Pourquoi l'émission J+1 s'est arrêtée ? C'est parce que, malheureusement, les gens qui ont créé J+1, et les meilleures émissions de Canal, ne sont plus à C+. Et que les gens qui les ont remplacés sont des truffes", déclarait-il notamment en octobre dernier.

Gérald-Brice Viret avait d'ailleurs "déconseillé" à Sébastien Thoen de participer au sketch avec qui aucune réconciliation n'est en vue puisqu'une femme devrait le remplacer à la présentation du Journal du Hard.